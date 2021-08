Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

233,15 EUR +4,93% (26.08.2021, 17:28)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

274,00 USD +5,04% (26.08.2021, 17:13)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (26.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Bei Anlegern und Analysten kämen die Quartalszahlen von Salesforce.com gut an. In einem schwachen Marktumfeld lege die Aktie des Software-Konzerns kräftig zu. Sie stehe damit mit Abstand an der Spitze des Dow Jones und zeige, dass das Vertrauen der Anleger wieder zurück seu.Der SAP-Rivale habe seinen Geschäftsbericht vorgelegt und die Erwartungen der Analysten sowohl bei den Q2-Zahlen als auch bei der Prognose für das laufende Jahr übertroffen. Anlegern habe besonders das starke Wachstum im öffentlichen Sektor gefallen. Kein Wunder, denn wenn sich Regierungsbehörden oder öffentliche Einrichtungen einmal für eine Cloud-Plattform entschieden hätten, würden sie in der Regel für Jahre bei dem Anbieter bleiben. Laut Management hätten gleich vier der Top-10-Deals aus dem öffentlichen Sektor gestammt.Gleichzeitig habe das Salesforce.com-Management im Earnings-Call erneut viele Fragen dazu beantworten müssen, wie sich Slack in das bestehende Angebot einfügen könne. Hier habe die Geschäftsführung nun klarere Antworten liefern können und argumentiert, dass Slack das Potenzial habe, jedes einzelne Produkt in der "Customer-360-Platform" zu verbessern.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link