Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareanbieters Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Salesforce.com habe gestern nach Schließung der US-Börsen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Der Softwareanbieter habe diesmal sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Der US-Titel notiere im vorbörslichen Handel drei Prozent im Plus.Das Unternehmen habe im vierten Geschäftsquartal einen Gewinn pro Aktie von 84 Cent erzielt und damit ganze zehn Cent über den Erwartungen der Wall Street-Experten gelegen. Die Umsätze hätten um 26 Prozent auf 7,33 Mrd. Dollar gesteigert werden können. Erwartet worden seien lediglich 7,24 Mrd. Dollar. Der operative Cashflow sei um 25 Prozent auf rund sechs Mrd. Dollar geklettert.CEO Mark Benioff habe im Rahmen des Quartalsberichts "von einem außergewöhnlichen, vielleicht sogar unserem besten Quartal in der Geschichte" gesprochen. Dabei habe es er auch auf die starke Prognose für das erste Quartal und das gesamte Fiskaljahr 2023 verwiesen.Für das erste Quartal prognostiziere Salesforce.com Umsätze von 7,37 bis 7,38 Mrd. Dollar (erwartet: 7,26 Mrd. Dollar). Zudem hebe das Unternehmen seine Jahresprognose von 32 auf 32,1 Mrd. Dollar an. Der Analystenkonsens habe bei 31,78 Mrd. Dollar gelegen.Salesforce.com habe starke Geschäftszahlen präsentiert. Besonders beeindruckend sei die solide Prognose für das Gesamtjahr. Offensichtlich belaste das aktuelle Marktumfeld mit steigenden Zinsen wenig bis kaum das operative Geschäft des CRM-Anbieters. Wegen des angeschlagenen Chart-Bilds sollten Anleger jedoch die Bodenbildung vorerst von der Seitenlinie aus abwarten.Emil Jusifov von "Der Aktionär" setzt die Salesforce.com-Aktie auf die Watchlist! (Analyse vom 02.03.2022)