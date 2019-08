NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NYSE-Ticker-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (23.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Die Salesforce.com-Aktie sei am Donnerstag im nachbörslichen US-Handel nach oben geschossen. Die Zahlen hätten Anleger und Analysten begeistern können, denn der Software-Konzern habe nicht nur die Erwartungen an das Q2, sondern auch die Prognosen fürs Q3 übertreffen können.Analysten hätten aufgrund eines schwierigen Makroumfeldes die Erwartungen gesenkt. Doch Salesforce.com beweise mit einem starken Q2 und der erhöhten Prognose, dass das rasante Umsatzwachstum beibehalten werden könne. Spannend sei in diesem Zusammenhang auch die internationale Expansion, v.a. in den chinesischen Markt. Bei den Wachstumsraten sei Salesforce.com dem Konkurrenten SAP damit einen guten Schritt voraus. Anleger könnten dabei bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2019)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:143,34 Euro +7,21% (23.08.2019, 11:59)