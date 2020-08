NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

271,10 USD -1,89% (28.08.2020, 22:10)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker Symbol Salesforce.com-Aktie Deutschland:

FOO



NYSE-Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NYSE-Ticker-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (31.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Da kam alles zusammen, was zusammen kommen kann, so der Aktienexperte von "Der Aktionär". Er nenne dabei den perfekten Sturm, gute Quartalszahlen und die Aufnahme in den Dow Jones. Damit sei auch der Druck bei den Institutionellen verbunden, diese Aktie in ihre Portfolios reinkaufen zu müssen, nämlich genau dann, wenn sie den Dow Jones nachbilden würden. So sei der starke Anstieg der Salesforce.com-Aktie zu erklären. So werde es natürlich nicht weiter gehen. Man wird bei der Salesforce.com-Aktie sicherlich eine Korrektur erleben und es wird dann einen günstigeren Einstiegszeitpunkt geben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.08.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:227,50 Euro -0,04% (31.08.2020, 14:51)