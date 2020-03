NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NYSE-Ticker-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (11.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Durch zahlreiche Übernahmen habe sich Salesforce.com im CRM-Bereich bestens aufgestellt. Zwar habe die Aktie bereits kräftig korrigiert, allerdings sei nicht ausgeschlossen, dass das Papier des Cloud-Anbieters noch weiter nach unten laufe. Auch wenn Chartmarken im aktuellen Umfeld eher zweitrangig seien, gelte es nun die 200-Tage-Linie bei 160,30 USD zurückzuerobern. Momentan herrsche aber große Unsicherheit an den Märkten, sodass Anleger, die noch nicht investiert seien zunächst abwarten sollten, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:136,30 Euro -4,30% (11.03.2020, 17:01)