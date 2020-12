Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

192,00 EUR -3,93% (02.12.2020, 11:51)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

241,35 USD -1,81% (01.12.2020, 22:10)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie Deutschland:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (02.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Es sei der größte Tech-Deal der Corona-Ära: Der SAP-Konkurrent Salesforce.com wolle für fast 28 Mrd. USD den Bürochat-Anbieter Slack schlucken. Der Software-Konzern wette damit darauf, dass auch nach dem Ende der Corona-Krise mehr als zuvor digital kommuniziert werde. Zugleich zeige die Übernahme auch die Grenzen für mittelgroße Player in der heutigen Tech-Industrie auf: Slack habe zwar auch von verstärkter Heimarbeit in Corona-Zeiten profitiert, aber nicht so stark wie z.B. Zoom Video Communications.Slack werde bei dem Deal insgesamt mit 27,7 Mrd. USD bewertet, habe Salesforce.com nach US-Börsenschluss am Dienstag mitgeteilt. Der Betrag gehe u.a. auf den aktuellen Salesforce.com-Kurs zurück. Slack-Aktionäre sollten pro Anteilsschein 26,79 USD und 0,0776 Salesforce.com-Aktien erhalten.Der Gründer und Chef von Salesforce.com, Marc Benioff, habe sich alles andere als bescheiden beim Ausblick auf die Auswirkungen des Deals gegeben. Zusammen würden die Firmen die Zukunft von Unternehmenssoftware prägen und auf diese Weise verändern, wie die Menschen in einer digitalen Welt arbeiten, habe er geschwärmt. Slack solle auch in Salesforce.com-Produkte integriert werden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link