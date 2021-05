Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Cloud-Gigant Salesforce habe seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert und dabei die Erwartungen der Experten zum Teil deutlich übertroffen. Die Anleger würden erleichtert auf die Zahlen reagieren. Die Aktie notiere nach Handelsschluss der US-Börsen knapp fünf Prozent im Plus.Der Softwareanbieter habe seinen Umsatz im letzten Quartal (habe am 30. April 2021 geendet) um 23 Prozent auf 5,96 Milliarden Dollar gesteigert. Die Experten seien von einem Umsatz von 5,89 Milliarden Dollar ausgegangen. Wichtig: In der Sparte "Platform & Other", aktuell das wichtigste Segment bei den Aboerlösen, seien die Erlöse sogar um 28 Prozent auf 1,75 Milliarden Dollar gewachsen.Noch deutlicher sei der "Earnings-Beat" beim bereinigten Gewinn ausgefallen, der mit 1,21 Dollar pro Aktie ganze 33 Cent über dem Analystenkonsens gelegen habe.Für das Fiskaljahr 2022 gehe der kalifornische Konzern von einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 3,79 bis 3,81 Dollar und von einem Umsatz von 25,9 bis 26,0 Milliarden Dollar aus. Die Experten hätten beim Gewinn pro Aktie 3,43 Dollar und beim Umsatz 25,76 Milliarden Dollar erwartet.Salesforce habe mit seinen Quartalsergebnissen überzeugt. An den Zahlen gebe es kaum etwas auszusetzen. Das Unternehmen müsse jedoch nach wie vor beweisen, dass der hohe strategische Preis für die Slack-Übernahme berechtigt gewesen sei und Slack die erwarteten starken Wachstumsimpulse bei Salesforce mittelfristig freisetzen könne.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Salesforce.com-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 27.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link