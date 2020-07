Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

164,02 Euro +0,61% (17.07.2020, 15:29)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

185,51 USD -1,37% (16.07.2020, 22:10)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker Symbol Salesforce.com-Aktie Deutschland:

FOO



NYSE-Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NYSE-Ticker-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (17.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Der CRM-Spezialist könne auch während der Corona-Krise ein deutliches Umsatzwachstum vermelden. Ein Grund hierfür sei auch das starke Produktportfolio. Nicht nur für Großkonzerne, auch für kleine und mittelständische Unternehmen würden die Themen Cloud und KI immer mehr an Bedeutung gewinnen. Durch die Corona-Krise habe das Interesse an Systemen und Programmen, die ortsunabhängige oder automatische Datenverarbeitung ermöglichen würden, nochmals verstärkt.Nachdem die Salesforce.com-Aktie zuletzt ein neues Rekordhoch bei 202,82 USD markiert habe, sei es in der Folge zu deutlichen Gewinnmitnahmen gekommen. Dabei habe sich das Papier aber über der 50-Tage-Linie bei 181,39 USD behaupten können. Bevor die Salesforce.com-Aktie einen neuen Anlauf in Richtung des Allzeithochs unternehmen könne, gelte es nun den Bereich von 190 USD nachhaltig zu überwinden.Salesforce .com dürfte langfristig deutlich von der weiter zunehmenden Digitalisierung profitieren können. Anleger sollten sich von der kurzfristigen Konsolidierung nicht verunsichern lassen und könnten auf dem reduzierten Niveau zugreifen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2020)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: