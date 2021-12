Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

223,90 EUR -10,99% (01.12.2021, 21:35)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

254,235 USD -10,78% (01.12.2021, 21:21)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Salesforce.com habe gestern seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und einige weitere interessante Nachrichten verkündet. Nun habe die US-Investmentbank Bank of America (BofA) die Salesforce.com-Aktie nach Q3-Zahlen und Aussagen zum vierten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 360 USD belassen, was knapp 37% über dem aktuellen Kursniveau liege. Das vorgelegte Zahlenwerk des Software-Konzerns sei solide gewesen, habe Analyst Brad Sills in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Die Erwartungen des Managements für das laufende vierte Quartal seien "wahrscheinlich konservativ", also vorsichtig. Damit gebe es eine Chance dass die Erwartungen übertroffen werden könnten.Auch die britische Großbank Barclays habe die Salesforce.com-Aktie nach den Quartalszahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 348 USD belassen. Analyst Raimo Lenschow habe laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie bereits erwartet, dass das Papier einen Teil ihrer jüngsten Kursgewinne wieder abgeben müsse. Die vorgelegten Zahlen hätten der positiven Kursdynamik keine neue Nahrung gegeben und zudem habe der Ausblick enttäuscht. Einen Grund zu längerfristigen Sorgen sehe der Analyst jedoch nicht. Er habe deshalb geraten, die Kursschwäche zum Kauf der Salesforce.com-Aktie zu nutzen.Auch "Der Aktionär" sei für die Salesforce.com-Aktie weiterhin optimistisch gestimmt. Die operative Entwicklung stimme und das Chartbild sei nach wie vor attraktiv, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: