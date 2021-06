Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Salesforce.



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (17.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Cloud-Giganten Salesforce habe sich nach dem Zukauf der Bürokommunikationssoftware Slack in eine längere Konsolidierungsphase begeben. Die Investoren hätten sich insbesondere am hohen Preis von knapp 28 Milliarden Dollar gestört, den die Kalifornier für Slack bezahlt hätten. Doch nun scheinen die Bullen wieder das Ruder übernommen zu haben, so Emil Jusifov von "Der Aktionär".Mittlerweile notiere der Titel knapp 23 Prozent über seinem Jahrestief und über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Zudem habe sich im Chart eine W-Formation gebildet, was unter Charttechniker als bullishes Zeichen gelte.Gelinge es nun den Bullen den Widerstand bei rund 250 Dollar zu überwinden, dann dürfte einer weiteren Erholungsrally nichts mehr im Wege stehen. Auch das bisherige Rekordhoch bei 284,50 Dollar rücke nun in greifbare Nähe und befinde sich nur knapp zehn Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Die dynamische Erholung der Aktie dürfte mit der starken fundamentalen Verfassung des Unternehmens zusammenhängen. Der Softwareanbieter habe zuletzt mit seinem Quartalsbericht überzeugt und im 1. Quartal ein Erlöswachstum von 23 Prozent erzielte. Zudem habe der US-Konzern sowohl seine Umsatz- als auch seine Gewinnprognose angehoben.Das charttechnische Bild für Salesforce habe sich wieder deutlich aufgehellt. Die Bullen stünden kurz davor, den Break über die 250-Dollar-Marke zu schaffen. Und fundamental gebe sich Salesforce nach wie vor keine Blöße.Anleger bleiben investiert, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Salesforce.com-Aktie. (Analyse vom 17.06.2021)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: