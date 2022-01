Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (05.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit der Veröffentlichung der Q3-Zahlen Ende November befinde sich die Salesforce-Aktie auf Talfahrt. Im neuen Jahr gehe es mit den Abverkäufen weiter - und am Mittwoch würden gleich zwei negative Faktoren belasten.Zum einen hätten die Analysten der UBS am Dienstagabend ihr Anlagevotum von "buy" auf "neutral" gesenkt und das Kursziel von 315 auf 265 Dollar heruntergeschraubt. Der betreuende Analyst Karl Keirstead sehe damit ausgehend vom Dienstagsschlusskurs nur noch ein Potenzial von 6,7 Prozent für die Salesforce.com-Aktie.In seiner Studie habe der Analyst geschrieben, dass einige Geschäftskunden ihre Ausgaben anscheinend so stark reduzieren würden, dass es sichtbare Auswirkung auf die Umsatzentwicklung von Salesforce.com haben könne. "Es scheint wahrscheinlich, dass sich das organische Wachstum von Salesforce im Jahr 2022 abschwächen wird", so Keirstead. "Dies könnte die positiven Auswirkungen der verbesserten Margen überwiegen."Nach dem enttäuschenden Gewinnausblick des Salesforce-Managements Ende November, welche mit den Integrationskosten für Slack zusammenhängen dürfte, seien die Marktteilnehmer nun auch um die Umsatzentwicklung besorgt. Vom Rekordhoch im November habe die Aktie mittlerweile über 25 Prozent eingebüßt."Der Aktionär" rät, aufgrund der gescheiterten Bodenbildung, des negativen Sentiments bezüglich des mittelfristigen Ausblicks und des nun bestätigten Abwärtstrends, die Position zu trimmen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Salesforce.com-Aktie. Langfristig sehe "Der Aktionär" zwar Potenzial in der Salesforce-Aktie. Aktuell gebe es aber selbst im hochbewerteten Tech-Bereich bessere Alternativen wie die Aktie von ServiceNow oder Werte mit Momentum wie QUALCOMM oder grundsolide Big-Player wie Microsoft . (Analyse vom 05.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link