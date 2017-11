Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

90,72 Euro -2,09% (22.11.2017, 16:17)



NASDAQ-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

106,58 USD -2,00% (22.11.2017, 18:02)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker Symbol Salesforce.com-Aktie Deutschland:

FOO



NASDAQ-Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NASDAQ-Ticker-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM).



(22.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Salesforce-Aktienanalyse des Analysten Richard Davis von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Richard Davis, Aktienanalyst beim Investmenthaus Canaccord Genuity, die Aktien des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NASDAQ-Ticker-Symbol: CRM) weiterhin zu kaufen.Salesforce.com Inc. habe starke Quartalszahlen präsentiert.Auch auf dem derzeitigen Kursniveau besteht nach Ansicht der Analysten von Canaccord Genuity kein Anlass zur Zurückhaltung. Investoren sollten bei dem Titel zugreifen.Salesforce.com verkörpere ein hochqualitatives Investment, so der Analyst Richard Davis.Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:XETRA-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:90,40 Euro -2,59% (22.11.2017, 17:35)