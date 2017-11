NASDAQ-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

107,00 USD -1,65% (22.11.2017, 15:09, vorbörslich)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker Symbol Salesforce.com-Aktie Deutschland:

FOO



NASDAQ-Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NASDAQ-Ticker-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM).



(22.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Salesforce-Aktienanalyse des Analysten Alex Zukin von Piper Jaffray:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Alex Zukin, Aktienanalyst vom Investmenthaus Piper Jaffray, nach wie vor eine Übergewichtung der Aktien des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NASDAQ-Ticker-Symbol: CRM).Salesforce.com Inc. habe sehr starke Quartalszahlen bekannt gegeben. Dies werde vor allem an dem Posten abgegrenzte Umsatzerlöse deutlich, der die Erwartungen so deutlich übertroffen habe wie noch niemals zuvor.Die Abrechnungsplanungen für das vierte Quartal würden zwar nicht ganz an die Konsensprognose heranreichen, seien aber vermutlich der konservativen Herangehensweise des Managements geschuldet, so die Einschätzung der Piper Jaffray-Analysten. Analyst Alex Zukin setzt as Kursziel für die Salesforce.com-Aktie von 130,00 auf 135,00 USD herauf.In ihrer Salesforce.com-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Piper Jaffray das "overweight"-Rating.XETRA-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:91,10 Euro -1,83% (22.11.2017, 13.31)Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:91,75 Euro -0,98% (22.11.2017, 14:21)