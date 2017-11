NASDAQ-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

106,57 USD -2,01% (22.11.2017, 16:08)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker Symbol Salesforce.com-Aktie Deutschland:

FOO



NASDAQ-Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NASDAQ-Ticker-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM).





(22.11.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce-Aktienanalyse des Analysten Walter Pritchard von der Citigroup:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt Walter Pritchard, Analyst bei der Citigroup, seine Kaufempfehlung für die Aktien des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NASDAQ-Ticker-Symbol: CRM).Nach den robusten Quartalszahlen von Salesforce.com Inc. halten die Citigroup-Analysten die Investmentthese für intakt.Die Guidance wird von Analyst Walter Pritchard dagegen eher als Ausprägung des konservativen Planungsansatzes von Salesforce.com angesehen. Investoren könnten kurzfristig etwas zurückhaltend reagieren.In ihrer Salesforce.com-Aktienanalyse halten die Analysten der Citigroup am Votum "buy" fest, ebenso wie am Kursziel von 124,00 USD.XETRA-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:91,10 Euro -1,83% (22.11.2017, 13:31)Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:91,72 Euro -2,09% (22.11.2017, 16:08)