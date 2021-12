NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.12.2021/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Salesforce (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) fielen im vorbörslichen Handel um mehr als 6%, obwohl das Unternehmen gute Quartalsergebnisse vorlegte, so die Experten von XTB.Der Software-Gigant habe einen Gewinn pro Aktie von 1,27 USD (+27% im Jahresvergleich) erzielt, verglichen mit den Analystenschätzungen von 0,92 USD. Der Umsatz habe bei 6,86 Milliarden USD gegenüber den erwarteten 6,80 Milliarden USD gelegen.Salesforce habe jedoch einen schwächeren Gewinn für das laufende Quartal angesichts des sich verschärfenden Wettbewerbs auf dem Markt für Cloud- und Unternehmenssoftware prognostiziert. Das Unternehmen habe gesagt, dass der Gewinn pro Aktie zwischen 0,72 und 0,73 USD liegen werde, was unter den Erwartungen der Refinitiv-Analysten von 0,81 USD liege. Der Softwarehersteller erwarte einen Umsatz in einer Spanne von 7,224 bis 7,234 Milliarden USD gegenüber den Schätzungen von 7,230 Milliarden USD. Unabhängig davon habe das Unternehmen Bret Taylor zum Co-CEO neben dem derzeitigen CEO Marc Benioff befördert. Taylor sei seit 2019 als Präsident und Chief Operating Officer von Salesforce tätig. Davor sei er Chief Product Officer gewesen.Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:236,35 EUR -6,04% (01.12.2021, 15:35)