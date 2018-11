ISIN Saint Gobain-Aktie:

Kurzprofil Compagnie de Saint Gobain:



Saint Gobain (ISIN: FR0000125007, WKN: 872087, Ticker-Symbol: GOB, EN Paris: SGO, Nasdaq OTC-Symbol: CODGF), weltweit führender Anbieter auf den Märkten des Wohnens und Arbeitens, ist in 64 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 190.000 Mitarbeiter. Saint Gobain entwickelt, produziert und vertreibt Baustoffe. Man bietet innovative Lösungen für die Herausforderungen Wachstum, Energieeinsparungen und Umweltschutz. Innovation, Nachhaltigkeit und Komfort sind die drei Säulen der Saint Gobain-Strategie.



Die Saint Gobain-Gruppe wird von der Saint Gobain Generaldirektion in Paris gesteuert. Sie legt die Konzernstrategie fest. Ihr unterstellt sind die Bereichsdirektionen Personal, Finanzen, Forschung + Entwicklung, Recht + Steuern, Corporate Planning, Internes Audit + Business Control, Marketing und Kommunikation.



Die weitere Struktur nimmt die Form einer Matrixorganisation an, die nach Hauptsparten und Delegationen unterteilt ist. Damit wird gewährleistet, dass sowohl auf der Ebene der verschiedenen Aktivitäten als auch in den verschiedenen Ländern und Regionen ein Verantwortungsbewusstsein vorhanden ist.



Die Hauptsparten legen die weltweite Strategie für die einzelnen Aktivitäten fest und führen das operative Geschäft. Sie sind in vier Bereiche zusammengefasst: Innovative Werkstoffe, Bauprodukte, Baufachhandel und Verpackung.



Aufgabe der Delegationen ist es, innerhalb eines Landes oder einer Ländergruppe die Tätigkeiten der dort vertretenen Unternehmen zu koordinieren, Synergien zwischen den verschiedenen Branchen zu fördern und die Gruppe Saint Gobain zu repräsentieren. (02.11.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Saint Gobain-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Saint Gobain (ISIN: FR0000125007, WKN: 872087, Ticker-Symbol: GOB, EN Paris: SGO, Nasdaq OTC-Symbol: CODGF).Die Umsatzentwicklung in Q3 sei moderat hinter der Analysten-Prognose zurückgeblieben, habe aber moderat den Marktkonsens übertroffen. Das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis habe sich abgeschwächt (Q3 2018: +3,1% y/y; Q1-Q3 2018: +4,3% y/y), was auf eine rückläufige Absatzentwicklung zurückzuführen sei. Jedoch hätten alle Bereiche und Regionen ein lfl.-Umsatzwachstum (niedrigster Wert: +1,3% y/y) gezeigt. Für 2018 bleibe der Konzern - wie üblich - weiterhin unkonkret (lfl.-Anstieg des bereinigten EBIT; lfl.-EBIT Q3-Q4 2018 deutlich besser als in Q1-Q2 2018). Die Konjunktur-Frühindikatoren (für die OECD) würden eine Wachstumsverlangsamung signalisieren.Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich reduziert (u.a. bereinigtes EPS 2018e: 2,90 (alt: 2,97) Euro; berichtetes EPS 2018e: 3,65 (alt: 3,73) Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2019e: 3,28 (alt: 3,43) Euro). Das Erreichen der Mittelfristziele (insbesondere margenseitig) werde durch das aktuelle Umfeld (Konjunkturabschwächung bei gleichzeitig steigenden (Energie-)Kosten) deutlich erschwert.Das Votum für die Saint-Gobain-Aktie lautet unter Berücksichtigung der Gemengelage auf dem aktuellen Kursniveau nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 43,00 auf 38,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 01.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Saint Gobain-Aktie:33,63 EUR +0,81% (02.11.2018, 09:47)Tradegate-Aktienkurs Saint Gobain-Aktie:33,57 EUR +0,12% (02.11.2018, 11:08)Euronext Paris-Aktienkurs Saint Gobain-Aktie:33,55 EUR +0,57% (02.11.2018, 11:17)