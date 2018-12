Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:

Kurzprofil Safran:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (04.12.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1).Das Unternehmen (Flugzeugtriebwerke und Flugzeugausrüstung/-ausstattung) habe auf dem Kapitalmarkttag ein organisches Umsatzwachstum für den Zeitraum 2019 bis 2022 im mittleren einstelligen Prozentbereich p.a. in Aussicht gestellt (Guidance 2018: +7% bis +9% y/y). Die bereinigte EBIT-Marge solle bis 2022 wegen der Umsatzsteigerungen sowie der Synergienrealisierung (Zodiac-Übernahme) auf 16% bis 18% (Gj. 2017: 13,7%) gesteigert werden. Zugleich solle das EBITDA um mehr als 50% (vs. 2017) erhöht werden. Ferner solle das Verhältnis von EBIT zu freien Cashflow in jedem Jahr bis 2022 bei über 50% liegen und 2022 bei über 60%. Die Investitionsquote sehe Safran dabei bei rund 4%.Das aktuelle Aktienrückkaufprogramm (insgesamt 2,3 Mrd. Euro; davon bisher rund 50% in Anspruch genommen) werde den Unternehmensangaben zufolge wahrscheinlich um 700 Mio. Euro erhöht, um potenzielle Verwässerung durch die Wandelanleihen zu eliminieren. Die Ausschüttungsquote (40% bezogen auf den bereinigten Nettogewinn) sei bestätigt worden. Insgesamt sei das Mittelfristszenario moderat besser als von dem Analysten unterstellt ausgefallen. Der Triebwerkshersteller und Safran-Konkurrent MTU habe ein ähnlich optimistisches Mittelfristszenario auf seinem Kapitalmarkttag präsentiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Safran-Aktie: