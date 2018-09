Börsenplätze Safran-Aktie:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (06.09.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst von der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) von 98 auf 120 Euro.Der französische Konzern habe glänzende H1-Zahlen veröffentlichten, die sich in der zweitenJahreshälfte nicht zuletzt aufgrund weiter steigender Produktionszahlen bei den neuen LEAP-Triebwerken weiter steigern dürften, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch der Aufwärtstrend bei Aircraft Equipment und Defense sollte anhalten. Und nicht zuletzt liefere auch Zodiac bereits positive Ergebnisbeiträge. Donie habe seine bisher schon optimistische Planung aufgrund der überraschend starken Entwicklung weiter angehoben. Entsprechend lautet das neue Kursziel 120 Euro (alt: 98 Euro).Wegen des bereits anspruchsvollen Bewertungsniveaus bleibt Wolfgang Donie, Analyst von der NORD LB, bei seiner Halteempfehlung für die Safran-Aktie. (Analyse vom 06.09.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "SAFRAN S.A.": Keine vorhanden.