Kurzprofil Safran:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (10.06.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1).Der Branchenverband IATA habe ein Update (09.06.) zur erwarteten Entwicklung der globalen Luftverkehrsindustrie veröffentlicht. Der Airline-Sektor (wichtigste (mittelbare/unmittelbare) Kundenbranche von Safran) sei infolge der Covid-19-Pandemie finanziell schwer angeschlagen (laut IATA u.a. Branchen-Nettoergebnis 2020e: -84 Mrd. USD; 2021e: -15 Mrd. USD; Nettofinanzverschuldung/EBITDAR per 31.12.21e: 16 (31.12.19: 4,6)). Gemäß den IATA-Daten seien derzeit für 2020 rund 960 Flugzeug-Auslieferungen geplant, was 40% weniger als zum Jahresanfang sei. Auch für 2021 rechne der Branchenverband nur mit einer verhaltenen Auslieferungsentwicklung.Diermeier erwarte, dass sich die Situation ab 2021 verbessern werde. Seines Erachtens werde es überwiegend Auslieferungsverschiebungen, anstatt Auftragsstornierungen geben. Jedoch führe dies dann auch zu einer verzögerten Umsatz- und Ergebnisrealisierung. Generell bestehe bei den Fluggesellschaften aber nach wie vor ein hoher Bedarf an effizienten Flugzeugen/Triebwerken. Safran sei aufgrund des Geschäftsmodells überproportional und zeitlich nach Meinung des Analysten sehr wahrscheinlich überdurchschnittlich lang (allgemeine Annahme: Flugverkehr erreiche erst 2023 wieder das Rekordniveau von 2019; zum Vergleich globales BIP 2021e = 2019) von der Covid-19-Pandemie betroffen. Allerdings sollte Safran davon profitieren, dass Boeing allmählich die Probleme beim 737MAX in den Griff bekomme (Safran-Aktie: -36% ggü. 52-Wochenhoch; zum Vergleich Stoxx Europe 600: -15% ggü. 52-Wochenhoch).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Safran-Aktie: