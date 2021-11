Börsenplätze Safran-Aktie:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat.(02.11.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran S.A. (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1).Die positive Trendwende, die sich im zweiten Quartal gezeigt habe, habe sich im dritten Jahresviertel fortgesetzt und weiter dynamisiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Eine wieder merklich erhöhte Zahl von Flugstunden wirke sich spürbar auf die Serviceumsätze aus. Erstauslieferungen würden sich noch gebremst zeigen, im nächsten Jahr dürfte allerdings auch hier eine Trendumkehr beginnen. Die Ordereingänge, die zum Q3 nicht berichtet worden seien, dürften analog der Situation bei den beiden großen Flugzeugherstellern Airbus und Boeing ihren Tiefpunkt durchschritten haben und langsam wieder anziehen. Die langfristigen Wachstumstrends seien intakt.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Safran-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 130 Euro. (Analyse vom 04.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Safran S.A.": Keine vorhanden.