ISIN Safran-Aktie:

FR0000073272



WKN Safran-Aktie:

924781



Ticker-Symbol Safran-Aktie:

SEJ1



Kurzprofil Safran:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (25.10.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1).Der Q3-Umsatz habe die Analysten-Prognose und den Marktkonsens übertroffen. Das organische Umsatzwachstum habe sich beschleunigt und in allen drei "alten" Safran-Bereichen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich gelegen. Der Ausblick für 2018, der mehrheitlich im Rahmen des Q1-Q2-Berichts angehoben worden sei, sei jetzt bestätigt worden. Er impliziere eine Abschwächung des organischen Erlöswachstums in Q4 sowie ein weiteres planmäßiges Hochfahren der Auslieferungen der LEAP-Triebwerke. Der Auftragsbestand für die LEAP-Triebwerke sei nicht weiter gestiegen, habe jedoch per Ende September 2018 weiterhin eine hohe Reichweite.Das Aktienrückkaufprogramm (0,41 Mrd. Euro von 2,3 Mrd. Euro) sei bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Safran habe für Ende November einen Kapitalmarkttag angesetzt, auf dem das Management Mittelfristziele bekannt geben sollte. Der Analyst habe seine Prognosen teilweise angehoben (u.a. EPS 2019e: 5,40 (alt: 5,20) Euro; Dividende je Aktie 2019e: 2,10 (alt: 2,05) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Safran-Aktie: