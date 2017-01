Euronext Paris-Aktienkurs Safran-Aktie:

67,02EUR -2,17% (05.01.2017, 13:59)



ISIN Safran-Aktie:

FR0000073272



WKN Safran-Aktie:

924781



Ticker-Symbol Safran-Aktie:

SEJ1



Kurzprofil Safran:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (05.01.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Analyst Olivier Brochet von der Credit Suisse:David Perry, Analyst der Credit Suisse, streicht in einer aktuellen Branchenstudie die Kaufempfehlung für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1).Das Papier des französischen Konzerns habe dank des starken US-Dollars und positiver Signale zur Auslieferung der neuen Leap-Triebwerke eine Kursrally hingelegt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Mit Blick auf branchenspezifische Risiken und die Verwendung der Verkaufserlöse für Aktivitäten im Sicherheitsbereich gebe es allerdings einige Unsicherheiten zu klären.Olivier Brochet, Analyst von J.P. Morgan, hat in einer aktuellen Branchenstudie die Safran-Aktie aus Bewertungsgründen von "outperform" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel auf 68 Euro belassen. (Analyse vom 05.01.2017)Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:67,02 EUR -2,55% (05.01.2017, 13:48)