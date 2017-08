Euronext Paris-Aktienkurs Safran-Aktie:

80,84 EUR -1,77% (29.08.2017, 12:16)



ISIN Safran-Aktie:

FR0000073272



WKN Safran-Aktie:

924781



Ticker-Symbol Safran-Aktie:

SEJ1



Kurzprofil Safran:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (29.08.2017/ac/a/a)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst von der Nord LB, nimmt die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) in die Bewertung auf.Operativ bewege das Unternehmen im Rahmen des Zielkorridors zur Erreichung des Unternehmensausblicks. Das Konzernergebnis habe ferner maßgeblich von Einmaleffekten profitiert. Die aktuelle Wechselkursentwicklung könnte die Entwicklung in H2 jedoch etwas bremsen. Die Mengen- und Qualitätsprobleme bei den Equipmentzulieferungen scheinen zunehmend im Griff zu sein, so Donie. Die Margensituation im Segment Aerospace Propulsion sollte sich in den nächsten Jahren mit dem Hochfahren der Produktion des LEAP-Triebwerks und zunehmendem Wartungsbedarf kontinuierlich verbessern. Diese Entwicklungen spiegele das gegenwärtige Bewertungsniveau wider.Wolfgang Donie, Aktienanalyst von der Nord LB, empfiehlt, die Safran-Aktie mit einem Kursziel von EUR 77,00 zu halten. (Analyse vom 29.08.2017)Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:80,74 EUR -1,98% (29.08.2017, 12:25)