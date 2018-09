Tradegate-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:

0,825 Euro +0,61% (26.09.2018, 16:33)



TSE-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:

CAD 1,26 +0,80% (26.09.2018, 17:15)



ISIN Sabina Gold & Silver-Aktie:

CA7852461093



WKN Sabina Gold & Silver-Aktie:

A0YC9U



Ticker-Symbol Sabina Gold & Silver-Aktie Deutschland:

RXC



TSE Ticker Symbol Sabina Gold & Silver-Aktie: SBB



Kurzprofil Sabina Gold & Silver Corp.:



Sabina Gold & Silver Corp. (ISIN: CA7852461093, WKN: A0YC9U, Ticker-Symbol: RXC, TSE-Symbol: SBB) ist ein in Kanada beheimateter Edelmetallproduzent. Die Minenaktivitäten konzentrieren sich vor allem auf die Nunavut-Region, Kanada (Back River-Goldprojekt und Silber Royalty beim Hackett River Projekt). Das Hauptquartier befindet sich in Vancouver.

(26.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Sabina Gold & Silver-Aktienanalyse des Analysten Kevin MacKenzie von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Kevin MacKenzie vom Investmenthaus Canaccord Genuity in Bezug auf die Aktien von Sabina Gold & Silver Corp. (ISIN: CA7852461093, WKN: A0YC9U, Ticker-Symbol: RXC, TSE-Symbol: SBB) weiterhin eine spekulative Kaufempfehlung aus.Sabina Gold & Silver Corp. habe vom Nunavut Water Board (NWB) einen positiven Lizenzbescheid für das Back River Project erhalten. Die Wasserlizenz Typ A sei die letzte bedeutende Lizenz hinsichtlich einer Genehmigung des Back River Projekts. Damit verbunden sei eine letzte Lizenzprüfungsfrist von 45 Tagen um eine ministerielle Genehmigung zu erhalten.Die Nachricht bedeute einen wichtigen Meilenstein für Sabina Gold & Silver in Bezug auf eine Risikominimierung. Aufgrund der erwarteten Lizenzerteilung in Q4/18 bleibe die letzte große Hürde für einen positiven Baubescheid die Projektfinanzierung. Das Management sei optimistisch innerhalb des vorhandenen Zeitfensters eine Finanzierung zu vorteilhaften Bedingungen auf die Beine zu stellen.In ihrer Sabina Gold & Silver-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Canaccord Genuity das Votum "speculative buy" sowie das Kursziel von 3,00 CAD.Börsenplätze Sabina Gold & Silver-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:0,812 Euro -1,46% (26.09.2018, 16:52)