Tradegate-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:

1,54 Euro -0,90% (21.12.2017, 16:02)



TSE-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:

CAD 2,36 -0,84% (21.12.2017, 16:01)



ISIN Sabina Gold & Silver-Aktie:

CA7852461093



WKN Sabina Gold & Silver-Aktie:

A0YC9U



Ticker-Symbol Sabina Gold & Silver-Aktie Deutschland:

RXC



TSE Ticker Symbol Sabina Gold & Silver-Aktie: SBB



Kurzprofil Sabina Gold & Silver Corp.:



Sabina Gold & Silver Corp. (ISIN: CA7852461093, WKN: A0YC9U, Ticker-Symbol: RXC, TSE-Symbol: SBB) ist ein in Kanada beheimateter Edelmetallproduzent. Die Minenaktivitäten konzentrieren sich vor allem auf die Nunavut-Region, Kanada (Back River-Goldprojekt und Silber Royalty beim Hackett River Projekt). Das Hauptquartier befindet sich in Vancouver.



(21.12.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Sabina Gold & Silver-Aktienanalyse des Analysten Eric Zaunscherb von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Eric Zaunscherb vom Investmenthaus Canaccord Genuity in Bezug auf die Aktien von Sabina Gold & Silver Corp. (ISIN: CA7852461093, WKN: A0YC9U, Ticker-Symbol: RXC, TSE-Symbol: SBB) weiterhin eine spekulative Kaufempfehlung aus.Sabina Gold & Silver Corp. habe ein strategisches Investment von Zhaojin International Mining Co., Ltd bekannt gegeben. 24,9 Mio. Aktien seien zu einem Preis von 2,65 CAD je Aktie abgegeben worden. Zhaojin werde nun rund 9,9% der Anteile von Sabina Gold & Silver halten.Mit der Kapitalspritze werde die Bilanz gestärkt. Außerdem sei nun die Konstruktion und Vorbereitung der Black River Mine möglich. Die Analysten von Canaccord Genuity weisen auf die Notwendigkeit einer weitergehenden Finanzierung hin. Ein erster positiver Schritt sei aber geschafft. Eine aus Fremd- und Eigenkapital kombinierte Maßnahme könnte noch vor dem zweiten Quartal 2018 angekündigt werden.Den Bewertungsaufschlag der Sabina Gold & Silver-Aktie hält Analyst Eric Zaunscherb wegen des höchst attraktiven M&A-Kandidaten Back River für gerechtfertigt.Börsenplätze Sabina Gold & Silver-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:1,58 Euro +0,64% (21.12.2017, 11:50)