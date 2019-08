Nach dem deutlichen Kursrückschlag ist die S&T-Aktie für die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" erneut kaufenswert! (Analyse vom 05.08.2019)



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy.



Haar (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) unter die Lupe.Hannes Niederhauser, CEO von S&T, sei bereits heute optimistisch für das Jahr 2020. "Wir haben das Volumen an Design Wins in den letzten Monaten um ca. 40% auf fast 1,8 Mrd. Euro erhöht und zahlreiche neue Kunden gewonnen", so Niederhauser im Gespräch mit der Vorstandswoche. Hierbei handle es sich in erster Linie um verschiedene IoT-Kundenprojekte. "In unserer Top 10-Kundenliste werden wir in 2020 bis zu fünf neue Kunden sehen, die wir in den letzten sechs Monaten gewonnen haben." Prominenter Neuzugang: Ein großes Online-Handelshaus. "Dieses Unternehmen wird 2020 voraussichtlich unser größter Kunde sein", sage Niederhauser. Zudem habe sich ein großer deutscher Autohersteller von IoT-Lösungen von S&T entschieden und auch ein sehr namhafter Automobilzulieferer aus Süddeutschland sei auf der neuen Kundeliste der Österreicher zu finden. Die Gewinnung eines großen Gaming-Anbieters aus Europa runde die starke Nachfrage nach IoT-Themen ab. "All diese Aufträge werden in 2020 zum Umsatz beitragen. Das macht mich heute schon optimistisch, dass wir im nächsten Jahr weiterwachsen".Gut möglich, dass S&T in 2020 zwischen 1,3 und 1,4 Mrd. Euro umsetze bei einem weiter steigenden EBITDA. Das zusätzliche Wachstum benötige natürlich ein halbwegs vernünftiges Wirtschaftsumfeld. Niederhauser sehe den Treiber für das Geschäft im klassischen IT-Geschäft. "Der IT-Markt dürfte wegen der Digitalisierung sicherlich weiter einstellig wachsen. Unser Treiber sind aber IoT-Lösungen für unsere Kunden. Das sollte für ein überproportionales Wachstum sorgen." Bis zum Jahr 2023 wolle S&T den Umsatz auf 2 Mrd. Euro steigern und das EBITDA auf 200 Mio. Euro in etwa verdoppeln.Jüngst habe Niederhauser wieder zugeschlagen und zugekauft. S&T habe vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen die Kapsch CarrierCom AG inklusive deren Tochtergesellschaften sowie die für den operativen Geschäftsbereich zuständige Kapsch PublicTransportCom von der Kapsch-Group gekauft. Rechtlich seien drei Firmen zum Preis von jeweils 1 Euro gekauft worden. Insgesamt habe man zusätzlich noch 20 Mio. Euro Schulden und einen Kassenbestand von rund 10 Mio. Euro übernommen. 2018 hätten diese Gesellschaften einen Umsatz von rund 120 Mio. Euro erzielt. Auf einen Umsatz von ca. 20 Mio. Euro werde S&T direkt verzichten, da dieser nicht profitabel sei. Insgesamt hätten die Zukäufe in 2018 mehr als 20 Mio. Euro versenkt.Niederhauser und Verluste würden gar nicht zusammenpassen. "Das ist quasi eine kleine Kontron. Kontron haben wir auch schnell saniert. Das wird uns bei diesen Kapsch-Gesellschaften auch gelingen." 2019 werde der Zukauf allerdings das Ergebnis noch mit 5 bis 7 Mio. Euro belasten. 2020 werde der Break-Even erwartet. Mittelfristig halte Niederhauser in diesem Geschäft EBITDA-Margen von bis zu 15% für möglich. "Kapsch CarrierCom hat interessante Softwarelösungen in der Pipeline. Deshalb haben wir es gekauft. Wir können diese Lösungen in ganz anderen Bereichen einsetzen und ergänzen damit unser eigenes Geschäft um eine Softwarelösung."Die Aktie von S&T sei im Dezember 2018 auf Kurse von fast 15 Euro abgestürzt, um sich in den Folgemonaten auf gut 25 Euro wieder zu erholen. Wie man wisse, habe S&T im Januar ein Aktienrückkaufprogramm umsetzen wollen. Das Programm sei beim Preis limitiert gewesen. Es sei am 22. Juli 2019 abgelaufen. Kein einziges Stück sei zurückgekauft worden, weil zwischenzeitlich der Kurs der Aktie schlichtweg steil nach oben gelaufen sei. Inzwischen habe das Unternehmen ein weiteres Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Dieses Mal belaufe sich das Limit auf bis zu 20.00 Euro je Aktie.Niederhauser selbst stehe übrigens bei Kurschwächen auch privat gerne bei Gewehr bei Fuß und kauft Aktien. Jüngst habe Niederhauser aber auch Aktien zum Kurs von 20 Euro verkauft. Da er von S&T kein nennenswertes Gehalt beziehe, verkaufe er seit Jahren auch immer wieder S&T-Aktien. Auch CFO Richard Neuwirth habe jüngst Aktien verkauft. In erster Linie handle es sich hierbei um Verkauf von Aktienoptionen, auf die in Österreich direkt 60% an Steuern über dem Ausübungspreis abzuführen seien. Überhaupt nicht überrascht hätten die Experten die Aktienverkäufe von Aufsichtsratschef Erhard Grossnigg. Grossnigg sei seit 2011 bei S&T engagiert und sei mit Niederhauser einer der ersten Investoren von S&T gewesen, die durch die Übernahme der vorherigen Quanmax erfolgt sei. Er habe auch in den Vorjahren schon wesentliche Anteile verkauft und nunmehr alle restlichen Aktien veräußert. Die Experten hätten dies schon lange erwartet und würden davon ausgehen, dass die jüngsten Aktienverkäufe der Organe in Kürze kein Thema mehr sein würden, auch wenn das Timing dieses Mal vielleicht das Beste gewesen sei.