Börsenplätze S&T-Aktie:



Xetra-Aktienkurs S&T-Aktie:

17,93 EUR +1,76% (16.11.2018, 17:06)



Tradegate-Aktienkurs S&T-Aktie:

17,84 EUR -0,34% (16.11.2018, 17:22)



ISIN S&T-Aktie:

AT0000A0E9W5



WKN S&T-Aktie:

A0X9EJ



Ticker-Symbol S&T-Aktie:

SANT



Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (16.11.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des österreichischen IT-Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) unter die Lupe.Die Österreicher hätten starke Q3-Zahlen veröffentlicht. Die Digitalisierung der industriellen Produktion treibe das Wachstum von S&T an. Die EBITDA-Prognose sei erhöht worden.Seit der Prognoseanhebung vor einer Woche habe das Papier des IT-Dienstleisters mehr als 25 Prozent an Wert verloren. In Finanzkreisen werde über "Zwangsverkäufe von institutionellen Investoren die unter Mittelabflüssen leiden" diskutiert. Im momentan angeschlagenen Marktumfeld würden sich gerade im Nebenwertebereich größere Verkaufspositionen kaum ohne stärkere Kursverluste unterbringen lassen.Wie gehe es kurzfristig weiter? Sobald der Verkäufer seine Stücke final am Markt platziert habe, dürfte der TecDAX-Titel zu einer technischen Gegenbewegung starten. Erstes Ziel: 20 Euro. Allein der Zeitpunkt sei ungewiss. Mit einem 2019er-KGV von 16 sei im Anschluss sogar noch mehr möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link