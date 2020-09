Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



23,58 EUR +1,64% (02.09.2020, 15:51)



23,50 EUR +2,35% (02.09.2020, 16:02)



AT0000A0E9W5



A0X9EJ



SANT



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (02.09.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des IT-Dienstleisters S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.S&T profitiere von der dynamisch steigenden Digitalisierung der Industrie. Analysten hätten sich zufrieden mit der jüngsten operativen Entwicklung bei dem österreichischem der IT-Dienstleister gezeigt. Für einen Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung habe die Kraft dennoch nicht gereicht. Impulse aus der Gerüchteküche könnten hier Rückenwind liefern.S&T habe im zweiten Quartal trotz der Corona-Krise mehr umgesetzt und verdiene als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende Juni um acht Prozent auf fast 269 Millionen Euro gestiegen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe um 16 Prozent auf 27 Millionen Euro angezogen.Konzernchef Hannes Niederhauser mache für die Umsatzentwicklung vor allem die gestiegene Nachfrage nach Produkten wie E-Learning Plattformen, Videokonferenzsystemen und Heimarbeitsplätzen verantwortlich.In Finanzkreisen gebe es aber auch Spekulationen, dass S&T selbst ins Visier eines Käufers geraten könnte. Als potenzieller Interessent werde neben dem Großaktionär Ennoconn (Anteil: 26,61 Prozent) dabei auch Siemens genannt. Hintergrund: Der DAX-Konzern stelle sich aktuell neu auf und spalte seine Energiesparte ab. Siemens Energy solle ab 28. September an der Börse notiert werden. Mit seinen Kerngeschäften Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility wolle Siemens dem Vernehmen nach "eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der industriellen Digitalisierung spielen". S&T setze bei der Digitalisierung der industriellen Produktion bereits seit Jahren auf neueste Innovationen, um die technologische Führerschaft im Bereich der industriellen Internet-of-Things-Anwendungen (IIoT) stetig auszubauen.Bleibt S&T auf dem eingeschlagenen Wachstumspfad und wird die Marge wie geplant gesteigert, dürfte die Aktie schon bald aus ihrer Lethargie erwachen und Kurs auf die 30-Euro-Marke nehmen - mit oder ohne Übernahmegerüchte, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.09.2020)