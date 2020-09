Michael Schröder von "Der Aktionär" rät bei der S&T-Aktie abzuwarten. (Analyse vom 30.09.2020)



Börsenplätze S&T-Aktie:



Xetra-Aktienkurs S&T-Aktie:

17,69 EUR -6,89% (30.09.2020, 14:24)



Tradegate-Aktienkurs S&T-Aktie:

18,00 EUR -8,16% (30.09.2020, 14:39)



ISIN S&T-Aktie:

AT0000A0E9W5



WKN S&T-Aktie:

A0X9EJ



Ticker-Symbol S&T-Aktie:

SANT



Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (30.09.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des IT-Dienstleisters S&T stehe in dieser Woche kräftig unter Druck. Dem Vernehmen nach gebe es eine Verkaufsstudie einer britischen Analystenfirma ("The Analyst"). Einzelheiten seien nicht bekannt. S&T versuche derzeit, den Bericht und die Details hinter der Empfehlung zu erhalten, um dazu Stellung nehmen zu können, heiße es aus der Firmenzentrale."Nach Erhalt des Berichts wird die S&T AG kurzfristig und detailliert auf alle möglichen Bedenken eingehen und diese auf transparente Weise klären", so S&T weiter.Gestern sei die S&T-Aktie bereits mit einem Minus von siebeneinhalb Prozent aus dem Handel gegangen. Trotz eines Statements zum jüngsten Geschäftsverlauf würden die Papiere ihren Kursrutsch heute um gut 13 Prozent auf 16,47 Euro im Tief fortsetzen. S&T habe gestern Abend wie folgt erklärt: "In Bezug auf die operative Seite des Geschäfts möchte S&T wir Sie hiermit darüber informieren, dass das morgen zu Ende gehende dritte Quartal 2020 trotz der weltweiten Covid-19-Krisen, sehr gut was Umsatz und Gewinn anbelangt, verlief und ein organisches Wachstum zeigte, wobei Iskratel und CITYCOMP bereits in Q3 zu einem zusätzliches an-organisches Wachstum beitragen. Daher ist S&T auf gutem Weg, die veröffentliche Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zu erreichen oder zu übertreffen (Aktuelle Prognose vom 3. Mai 2020: 1.150 Mio. EUR Einnahmen bei mindestens 115 Mio. EUR)."Leerverkäufer Adelphi Capital habe seine Netto-Leerverkaufsposition in S&T-Aktien ausgebaut und den Anteil der Netto-Leerverkaufsposition von 1,03 auf 1,11 Prozent erhöht.Seine Kollegen hätten sich in den letzten Tagen und Wochen ebenfalls recht zuversichtlich geäußert: Adrian Pehl von der Commerzbank erwarte bis zum Jahresende weitere Zukäufe. Sein Kursziel laute bislang: 31 Euro. Auch Knud Hinkel vom Analysehaus Pareto erwarte nach den guten Zahlen für das zweite Quartal weitere Zukäufe. Er sehe zudem gute Chancen, dass das Unternehmen im Gesamtjahr die Prognose deutlich übertreffen könnte. Sein Ziel: 33 Euro.Bei Kepler Cheuvreux würden die Experten eine Erhöhung der Prognose im Anschluss an die Zahlen zum dritten Quartal erwarten. Das Auftragsbuch sorge für Beruhigung und weiteren Rückenwind sollte es im Bereich der IT-Dienstleistungen geben sowie im Geschäft mit dem Medizin- und dem öffentlichen Sektor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten betrage 30,07 Euro.Die Anleger würden aber nervös bleiben. Die Short-Attacke auf GRENKE und der Wirecard-Skandal seien noch zu präsent. Eine detaillierte Stellungnahme dürfte folgen. Könne S&T die Vorwürfe der Studie glaubwürdig wiederlegen und nachhaltig aus der Welt schaffen, könnte sich die Aktie wieder stabilisieren. Aber dazu müssten Vorstand Hannes Niederhauser und sein Team erst einmal wissen, was sie entkräften müssten.