Wiener Börse-Aktienkurs S&T-Aktie:

14,25 EUR +8,53% (17.12.2021, 13:08)



ISIN S&T-Aktie:

AT0000A0E9W5



WKN S&T-Aktie: A0X9EJ

A0X9EJ



Ticker-Symbol S&T-Aktie: SANT

SANT



Wiener Börse-Symbol S&T-Aktie:

SANT



Kurzprofil S&T AG:



Die S&T-Gruppe (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT, Wiener Börse-Symbol: SANT) zählt zu den schnell expandierenden multinationalen Technologiekonzernen. Das Unternehmen ist weltweit vertreten. Mit branchenführender Expertise und herausragendem Technologie-Know-how unterstützt S&T Kunden sowie Partner basierend auf einer innovativen Produktpalette bei der erfolgreichen Realisierung von Digitalisierungsvorhaben und Projekten im Bereich industrieller Transformation. S&T ist dabei imstande, die benötigten Leistungen von der Produktentwicklung über die Herstellung bis hin zu Implementierung und Betrieb aus einer Hand zu erbringen.



Schon heute sind Produkte und Services von S&T Bestandteil von Lösungen für unterschiedlichste vertikale Märkte, darunter Telekommunikation, Industrie, Medizintechnik, Transport- und Verkehrswesen, Automatisierung oder Smart Energy. Intelligente Steuerungs- oder Passagierinformationssysteme für moderne Hochgeschwindigkeitszüge, innovative Smart Meter oder State-of-the-Art-Komponenten für Mobilfunknetze zählen genauso zum Portfolio wie zuverlässige Technologie für Beatmungsgeräte oder medizinische Diagnosesysteme, etwa Computertomographen.



Am Puls des boomenden Industrial-IoT-Marktes ist S&T im Bereich Connectivity mit richtungsweisenden Lösungen rund um 5G-Konnektivität bzw. Time-Sensitive Networking (TSN) präsent und bietet mit SUSiEtec ein konzerneigenes, leistungsfähiges und hochflexibles IoT-Software-Framework.



Mit smarter Technologie, künstlicher Intelligenz und sicherem Datentransfer für Anwendungen wie autonomes Fahren, intelligent gesteuerte Produktions- und Logistikanlagen oder Smart Cities plant der S&T-Konzern, seine Marktanteile auf den exponentiell wachsenden IoT-Märkten weiter auszubauen. (17.12.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT, Wiener Börse-Symbol: SANT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die S&T-Aktie könne sich nach dem Kursrutsch vom Vortag kurz vor dem Wochenende etwas von den Tiefstständen lösen. Gestern habe Fraser Perring von Viceroy Research in einem Report unter anderem die Qualität von Zukäufen und die unübersichtliche Struktur des österreichischen IT-Dienstleisters attackiert. Nach einer ersten Stellungnahme wolle sich S&T so schnell wie möglich ausführlich zu den Vorwürfen äußern. Analysten hätten sich bereits eine Meinung gebildet."Der Aktionär" habe bereits über die Vorwürfe und die Stellungnahme berichtet. Nun würden sich die Analysten zu Wort melden. Hauck & Aufhäuser habe die Einstufung für die Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Tim Wunderlich halte die von ihm genauer analysierten Vorwürfe des Leerverkäufers für falsch und beziehe sich dabei vor allem auf die SandT Holding. In weiteren Studien wolle der Analyst andere Vorwürfe genau unter die Lupe nehmen. Der Kurseinbruch vom Donnerstag jedenfalls erscheine deutlich übertrieben.Warburg Research komme zu einem ähnlichen Schluss und habe die Einstufung für S&T nach Vorwürfen eines Leerverkäufers auf "buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analyst Malte Schaumann glaube, dass es in den Vorwürfen vor allem um Sachverhalte gehe, die schon existiert hätten, bevor S&T die Kontrolle über die betreffenden Geschäfte übernommen habe. Auffallend sei auch, dass sich die Kritik des Börsenspekulanten ausschließlich auf Compliance-Themen konzentriere und die Geschäftsentwicklung selbst nicht in Frage gestellt werde. Damit gebe es bislang keine Dinge mit Bewertungsrelevanz. Die Anlegerstimmung werde aber sicherlich noch einige Zeit belastet.Während der letzten Short-Attacke im Herbst 2020 sei die S&T-Aktie im Bereich um 15 Euro nach einer ausführlichen Stellungnahme des Unternehmens zu den damaligen Vorwürfen wieder nachhaltig nach oben gedreht. Könne S&T die Vorwürfe der aktuellen Studie glaubwürdig wiederlegen und nachhaltig aus der Welt schaffen sowie mit dem ebenfalls angekündigten konkreten Maßnahmenpaket verlorenes Vertrauen zurückgewinnen, sollte sich die Aktie weiter stabilisieren und von den Tiefstständen lösen. Die Vergangenheit hat aber gezeigt: Das braucht Zeit, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze S&T-Aktie:Tradegate-Aktienkurs S&T-Aktie:14,43 EUR +9,90% (17.12.2021, 13:22)