Xetra-Aktienkurs S&T-Aktie:

24,14 EUR -0,49% (09.07.2020, 10:28)



Tradegate-Aktienkurs S&T-Aktie:

24,38 EUR -0,16% (09.07.2020, 10:57)



ISIN S&T-Aktie:

AT0000A0E9W5



WKN S&T-Aktie:

A0X9EJ



Ticker-Symbol S&T-Aktie:

SANT



Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (09.07.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - S&T: Investmentstory intakt - AktienanalyseMit zwei Übernahmen wartet S&T (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) auf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Linzer IT-Dienstleister schlucke den slowenischen Telekom- und 5G-Spezialisten Iskratel und die deutsche Citycomp-Gruppe. Iskartel biete Hard- und Software für Betreiber von Telekommunikations-, Bahn- und Energienetzen sowie eigene Lösungen im Bereich der industriellen Automatisierung an und erziele mit 900 Mitarbeitern rund 115 Mio. Euro Jahresumsatz. Die Kaufsumme betrage 37,5 Mio. Euro plus variable Anteile, abhängig von der künftigen Gewinnentwicklung. Citiycomp wiederum habe rund 300 Mitarbeiter und plane für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 30 Mio. Euro sowie ein positives Nettoergebnis. Für den 55-prozentigen Anteil lege S&T 6 Mio. Euro auf den Tisch.Da die Österreicher bei bisherigen Zukäufen ein glückliches Händchen gehabt hätten, seien die Akquisitionen positiv zu sehen. Eigentlich sei die Investmentstory also vollkommen intakt. Doch es gebe ein Manko: Die Aktie stecke im Seitwärtstrend fest. Seit mittlerweile fast drei Jahren würden sich die Zone von 25 bis 28 Euro auf der Oberseite und der Bereich um 15 Euro auf der Unterseite als markante Marken erweisen. (Ausgabe 27/2020)Börsenplätze S&T-Aktie: