Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (12.07.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) unter die Lupe.IT-Dienstleister seien in den letzten Wochen an den heimischen Börsen stark nachgefragt gewesen. Trotz einer starken operativen Entwicklung habe die S&T-Aktie da nicht mithalten können - im Gegenteil. Der Titel habe in der Branche zu den Underperformern gezählt. Das dürfte sich schon bald ändern.Nach einem erfolgreichen Jahresauftakt wolle S&T den Umsatz im Gesamtjahr ohne die Effekte möglicher Übernahmen um rund elf Prozent auf 1,1 Milliarden Euro steigern. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) werde ein Anstieg auf 100 Millionen Euro (Vorjahr: 90,5 Millionen Euro) erwartet. Daraus würde eine Marge von rund neun Prozent resultieren. Diese Ziele sollten mit den Halbjahreszielen Anfang August mindestens bestätigt werden, eine leichte Erhöhung sei aber nicht auszuschließen.Treiber für den überproportionalen Anstieg der Profitabilität dürfte weiterhin das margenstarke Geschäftssegment "IoT Solutions" bleiben. Der österreichische IT-Dienstleister profitiere hier von der dynamisch steigenden Digitalisierung der Industrie.Erweise sich die 19-Euro-Marke erneut als tragfähig, sollte es für die Aktie von dieser Unterstützung aus nun wieder nach oben gehen. Die nächsten Ziele würden 21,23 und 25 Euro lauten."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 12.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link