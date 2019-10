Xetra-Aktienkurs S&T-Aktie:

Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (11.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) unter die Lupe.Die Q3-Zahlen von SAP könnten sich sehen lassen. Die SAP-Aktie lege zu. Im Windschatten der Walldorfer Software-Schmiede sollte auch das Papiere des Linzer IT-Dienstleisters S&T wieder auf die Überholspur wechseln.Auch bei S&T mache sich die frühe Ausrichtung auf Megatrends wie Internet der Dinge und Industrie 4.0 bezahlt. Die oberösterreichische Gesellschaft befinde sich auf Wachstumskurs und dürfte ihre Planvorgaben für das laufende Jahr erreichen. Ein Selbstläufer sei das Ganze aber dennoch nicht. Profitabilität, Effizienz und Cashflow stünden bei Vorstand Hannes Niederhauser daher im Fokus. Die nächsten Zahlen gebe es am 7. November. Bleibe S&T auf dem eingeschlagenen Wachstumspfad dürfte die Aktie die aktuelle Kursdelle schnell wieder ausbügeln. Angesichts der zuletzt bereits sehr starken operativen Entwicklung und den guten Aussichten sollte die S&T-Aktie für Schwung im Depot sorgen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.10.2019)Börsenplätze S&T-Aktie: