Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (14.11.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - S&T: Es läuft nach Plan - AktienanalyseGute Nachrichten kommen von unserem Dauerfavoriten S&T (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT): Der österreichische IT-Dienstleister profitiert weiter von der zunehmenden Digitalisierung industrieller Prozesse, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach einem deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwachs im dritten Quartal sei das im TecDAX notierte Unternehmen nun optimistischer und habe seine Prognose für 2019 daher angehoben. Demnach wolle S&T beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) die bis lang anvisierte Marke von 100 Mio. Euro jetzt übertreffen. Beim Umsatz würden die Linzer für das Gesamtjahr weiterhin 1,145 Mrd. Euro erwarten. Im dritten Quartal habe der Umsatz um fast ein Fünftel auf 279,4 Mio. Euro zugelegt. Das operative Ergebnis sei sogar um gut ein Drittel auf 27,4 Mio. Euro vorangekommen. Unter dem Strich seien 10,84 Mio. Euro in der Kasse hängengeblieben - und damit rund 16 Prozent mehr als im Vorjahr. "Und auch unserem Mittelfristziel - den Umsatz im Rahmen der Agenda 2023 auf 2 Mrd. Euro zu verdoppeln - sind wir mit dem Anstieg des Auftragsbestandes wieder einen Schritt nähergekommen. Die S&T ist somit voll auf Plan mit ihren gesteckten Zielen", sage CEO Hannes Niederhauser.Damit nicht genug: Die Sanierung und Integration der im Mai akquirierten Kapsch Railway-Gruppe entwickle sich besser als geplant. Die Restrukturierungen sollten bis April 2020 umgesetzt sein und nachfolgend keine weiteren Kosten mehr anfallen. Bereits 2020 solle das nun unter "Kontron Transportation" firmierende Unternehmen bei einem Umsatz von rund 100 Mio. Euro eine EBITDA-Marge von etwa zehn Prozent erzielen. Im Umfeld der Quartalszahlen habe die S&T-Aktie die Marke von 20 Euro zurückerobert. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser würden sogar 30 Euro für gerechtfertigt halten und würden zum Kauf raten. Die Kennziffern seien unerwartet stark ausgefallen. Insofern seien die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2019 konservativ erschienen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze S&T-Aktie: