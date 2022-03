Tradegate-Aktienkurs S&T-Aktie:

Kurzprofil S&T AG:



Die S&T-Gruppe (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) zählt zu den schnell expandierenden multinationalen Technologiekonzernen. Das Unternehmen ist weltweit vertreten. Mit branchenführender Expertise und herausragendem Technologie-Know-how unterstützt S&T Kunden sowie Partner basierend auf einer innovativen Produktpalette bei der erfolgreichen Realisierung von Digitalisierungsvorhaben und Projekten im Bereich industrieller Transformation. S&T ist dabei imstande, die benötigten Leistungen von der Produktentwicklung über die Herstellung bis hin zu Implementierung und Betrieb aus einer Hand zu erbringen.



Schon heute sind Produkte und Services von S&T Bestandteil von Lösungen für unterschiedlichste vertikale Märkte, darunter Telekommunikation, Industrie, Medizintechnik, Transport- und Verkehrswesen, Automatisierung oder Smart Energy. Intelligente Steuerungs- oder Passagierinformationssysteme für moderne Hochgeschwindigkeitszüge, innovative Smart Meter oder State-of-the-Art-Komponenten für Mobilfunknetze zählen genauso zum Portfolio wie zuverlässige Technologie für Beatmungsgeräte oder medizinische Diagnosesysteme, etwa Computertomographen.



Am Puls des boomenden Industrial-IoT-Marktes ist S&T im Bereich Connectivity mit richtungsweisenden Lösungen rund um 5G-Konnektivität bzw. Time-Sensitive Networking (TSN) präsent und bietet mit SUSiEtec ein konzerneigenes, leistungsfähiges und hochflexibles IoT-Software-Framework.



Mit smarter Technologie, künstlicher Intelligenz und sicherem Datentransfer für Anwendungen wie autonomes Fahren, intelligent gesteuerte Produktions- und Logistikanlagen oder Smart Cities plant der S&T-Konzern, seine Marktanteile auf den exponentiell wachsenden IoT-Märkten weiter auszubauen. (22.03.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) unter die Lupe.Die S&T-Aktie habe am gestrigen Montag sowohl im österreichischen Standardwerte-Index ATX als auch im SDAX den Spitzenplatz eingenommen. Der oberösterreichische IT-Dienstleister habe im Rahmen der Bekanntgabe seiner 2021er-Zahlen zugleich die Prognosen für 2022 leicht erhöht.Die S&T-Aktie habe auch aus Bewertungssicht noch Luft nach oben. Mit einem 2022er-KGV von 11 liege das Linzer Unternehmen deutlich unter der Peer-Group, die mit dem 14-Fachen des für 2022 geschätzten Gewinns bepreist werde. Wer investiert sei, bleibe weiter dabei und setze auf eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Börsenplätze S&T-Aktie:Xetra-Aktienkurs S&T-Aktie:16,16 EUR +3,59% (22.03.2022, 11:16)