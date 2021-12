Börsenplätze S&T-Aktie:



Kurzprofil S&T AG:



Die S&T-Gruppe (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) zählt zu den schnell expandierenden multinationalen Technologiekonzernen. Das Unternehmen ist weltweit vertreten. Mit branchenführender Expertise und herausragendem Technologie-Know-how unterstützt S&T Kunden sowie Partner basierend auf einer innovativen Produktpalette bei der erfolgreichen Realisierung von Digitalisierungsvorhaben und Projekten im Bereich industrieller Transformation. S&T ist dabei imstande, die benötigten Leistungen von der Produktentwicklung über die Herstellung bis hin zu Implementierung und Betrieb aus einer Hand zu erbringen.



Schon heute sind Produkte und Services von S&T Bestandteil von Lösungen für unterschiedlichste vertikale Märkte, darunter Telekommunikation, Industrie, Medizintechnik, Transport- und Verkehrswesen, Automatisierung oder Smart Energy. Intelligente Steuerungs- oder Passagierinformationssysteme für moderne Hochgeschwindigkeitszüge, innovative Smart Meter oder State-of-the-Art-Komponenten für Mobilfunknetze zählen genauso zum Portfolio wie zuverlässige Technologie für Beatmungsgeräte oder medizinische Diagnosesysteme, etwa Computertomographen.



Am Puls des boomenden Industrial-IoT-Marktes ist S&T im Bereich Connectivity mit richtungsweisenden Lösungen rund um 5G-Konnektivität bzw. Time-Sensitive Networking (TSN) präsent und bietet mit SUSiEtec ein konzerneigenes, leistungsfähiges und hochflexibles IoT-Software-Framework.



Mit smarter Technologie, künstlicher Intelligenz und sicherem Datentransfer für Anwendungen wie autonomes Fahren, intelligent gesteuerte Produktions- und Logistikanlagen oder Smart Cities plant der S&T-Konzern, seine Marktanteile auf den exponentiell wachsenden IoT-Märkten weiter auszubauen. (28.12.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) unter die Lupe.Mitte Dezember attackierte Fraser Perring von Viceroy Research in einem Report die Qualität von Zukäufen und die unübersichtliche Struktur von S&T. Der IT-Dienstleister legt heute nach einer umgehenden ersten Stellungnahme nach und erklärt, die erhobenen Vorwürfe extern durch Deloitte prüfen zulassen. Zudem soll ein unabhängiger Compliance-Officer bestellt werden. Derweil kündigt Viceroy Research via Twitter an, im kommenden Jahr auf die aktuelle Stellungnahme antworten zu wollen.Das oberösterreichische Unternehmen habe heute eine weitere, ausführliche Stellungnahme zu den Vorwürfen im Report des Short-Sellers Viceroy Research veröffentlicht. Zur Untermauerung der Aussagen in der Stellungnahme sei eine externe Prüfung durch Deloitte in Auftrag gegeben worden. Sobald das Ergebnis dieser unabhängigen Untersuchung vorliege, wolle S&T dazu weiter Stellung nehmen. Zusätzlich werde vom Aufsichtsrat ein externer, unabhängiger Experte als Chief Compliance Officer bestellt, habe das Unternehmen mitgeteilt. Dieser solle zukünftig die Themen Recht, Compliance und Corporate Governance im S&T-Vorstand übernehmen. Die im Rahmen des sogenannten "TTS"-Programms (Trust-Transparency-Share) eingeleiteten Maßnahmen sollten wie geplant fortgesetzt werden. So solle u.a. die Komplexität der Unternehmensstruktur reduziert und ein neuer Wirtschaftsprüfer bestellt werden. Der Aufsichtsrat werde der Hauptversammlung im kommenden Jahr vorschlagen, KPMG als neuen Prüfer ab dem Geschäftsjahr 2022 zu bestellen."Unsere Stellungnahme zeigt, dass Viceroy Research in seinem Report zahlreiche weitreichende Fehleinschätzungen getroffen hat, die einer objektiven Prüfung nicht standhalten", so Vorstand Hannes Niederhauser. "Wir möchten darauf hinweisen, dass Viceroy Research die S&T AG vor der Veröffentlichung seines Reports nicht kontaktiert hat, um die darin erhobenen Vorwürfe auch nur ansatzweise zu validieren."Die Jahresziele für 2021 seien bestätigt worden. Auch die Veräußerung der IT-Services-Sparte werde wie geplant fortgesetzt. Analysten würden die S&T-Aktie daher weiter im Bereich von 30 Euro fair bewertet sehenDie heutige Stellungnahme von S&T habe den Kurs zunächst weiter angetrieben. Zuletzt hae sich die Aktie von ihrem Tief bei 12,36 Euro bereits um fast 30% erholen können. Nach einem Aufschlag von fast 6% zur Eröffnung habe der Kurs jedoch wieder leicht ins Minus gedreht. Könne S&T die Vorwürfe mit den eingeleiteten Maßnahmen nachhaltig aus der Welt schaffen und verlorenes Vertrauen zurückgewinnen, sollte sich die Aktie weiter stabilisieren. Die Vergangenheit habe alledings gezeigt: Das brauche Zeit, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link