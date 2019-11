Börsenplätze S&T-Aktie:



Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (15.11.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des IT-Dienstleisters S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Markt für IT-Dienstleistungen wachse dynamisch. Bei der Umsetzung von Digitalisierungskonzepten oder der Einführung von neuen Technologien würden Unternehmen aus allen Branchen auf die Hilfe von Profis zurückgreifen. Einer dieser gefragten Profis sei die österreichische S&T. Das zeige sich in den aktuellen Zahlen. Investoren würden daher wieder beherzt zugreifen.S&T profitiere weiter von der zunehmenden Digitalisierung industrieller Prozesse. Der österreichische IT-Dienstleister habe gute Zahlen geliefert und sei bei der Gewinnprognose zuversichtlicher geworden. Ebenfalls positiv: Erste positive Effekte aus dem noch jungen Effizienz- und Profitabilitätsprogramm (PEC) würden sichtbar: Der operative Cashflow stiege in den ersten neun Monaten 4,5 Millionen Euro. (Vorjahr: minus 19,9 Millionen Euro).Die Aktie setze ihren Aufwärtstrend weiter fort. Aus charttechnischer Sicht warte bei 22 Euro der nächste Widerstand. Könne diese Hürde überwunden werden, warte das nächste Ziel bei 25 Euro. Analysten sehen die Aktie im Schnitt sogar erst bei 26,50 Euro fair bewertet, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.