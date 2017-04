Tradegate-Aktienkurs S&T-Aktie:

Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy.



Haar (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse bei der S&T-Aktie (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) investiert zu bleiben.Mit einem Kurs von 12,40 Euro handle die Aktie von S&T auf einem neuen Rekordhoch. Bis vor kurzem sei die Aktie noch bei Kursen von unter 9 Euro zu haben gewesen. Die Experten hätten die Aktie zuletzt Ende Januar 2017 bei diesem Niveau erneut zum Kauf empfohlen. Das Papier habe bekanntlich stark unter Druck gestanden, weil S&T sich bei Kontron eingekauft habe und viele Anleger den Deal schlichtweg nicht kapiert hätten. Die Experten hätten die Kontron-Übernahme stets positiv bewertet. Inzwischen scheine die Börse auch von der Transaktion überzeugt zu sein. S&T-Chef Hannes Niederhauser habe jüngst Zahlen für 2016 geliefert und einen Ausblick für 2017 und 2018 präsentiert. Das gesamte Zahlenwerk sei für die Vorstandswoche-Leser keine Überraschung gewesen: die Experten hätten diese Zahlen bereits Ende Januar in der Form angekündigt.Anleger sollten bei der S&T-Aktie investiert bleiben, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 20.04.2017)Xetra-Aktienkurs S&T-Aktie:12,475 EUR +1,26% (20.04.2017, 11:38)