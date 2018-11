Börsenplätze S&T-Aktie:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des österreichischen IT-Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) unter die Lupe.Das Unternehmen habe letztlich starke Q3-Zahlen präsentiert. Die Digitalisierung der industriellen Produktion treibe das Wachstum an. Sogar die EBITDA-Prognose sei angehoben worden. Das Wertpapier sei im Anschluss dennoch deutlich zurückgefallen. Das Zwischenergebnis: ein Minus von 30% in acht Handelstagen.Vorstand Hannes Niederhauser sehe die Gesellschaft auf Kurs und könne auf Seiten der S&T keine operativen Gründe für den Kursrückgang erkennen: "Ich sehe keinen inhärenten Grund, dass die langfristige Erfolgsgeschichte der S&T nicht weiterläuft wie bisher, insbesondere in Anbetracht der positiven Entwicklung unseres Auftragsbestandes von rund 592 Millionen Euro und unserer Auftragspipeline von rund 1,5 Milliarden Euro zum 30. September 2018."In Finanzkreisen werde über Zwangsverkäufe von institutionellen Investoren, die unter Mittelabflüssen leiden würden, diskutiert. Im aktuell angeschlagenen Marktumfeld würden sich gerade im Nebenwertebereich größere Verkaufspositionen kaum ohne stärkere Kursverluste unterbringen lassen.Ebbt der Verkaufsdruck tatsächlich nachhaltig ab, dürfte die S&T-Aktie in Kürze zu einer technischen Gegenbewegung starten - erstes Ziel 20 Euro, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.11.2018)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.