Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Anleger sorgen sich am Freitag um die hoch ansteckende neue Corona-Variante, die in Südafrika entdeckt wurde, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) habe durch die Erholung, die am Mittwochabend eingesetzt habe, mehr als die Hälfte der Wochenverluste ausgleichen können. Ein höherer Schlusskurs würde den gestern ausgebildeten Inverted Hammer bestätigen und die Bullen technisch gesehen zu weiteren Käufen ermutigen. Der langfristige Abwärtstrend bleibe jedoch intakt, sodass das Paar in der Nähe wichtiger Widerstände wieder mehr Verkaufsdruck erfahren könnte, insbesondere aufgrund der neuen Virusvariante und den Erwartungen, dass die FED ihre Geldpolitik früher straffen werde.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe am Freitag vorbörslich an Boden verloren und über 400 Punkte (-2,7%) unter dem gestrigen Schlusskurs eröffnet. Am Donnerstag habe der deutsche Leitindex die Sitzung aufgrund des US-Feiertages mit einer Doji-Kerze und einem Inside-Bar-Muster beendet, wobei die Handelsspanne nur etwas mehr als 100 Punkte betragen habe. Im Stundenchart bleibe der vor einer Woche eingeleitete Abwärtstrend intakt. Die Anleger sollten heute auf Bestätigungssignale oder Anzeichen einer Stabilisierung achten. (26.11.2021/ac/a/m)