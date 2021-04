Um von den Schwankungen zu profitieren, habe die BofA den S&P 500 nach Aktien durchsucht, die die Gewinnerwartungen am ehesten schlagen würden. Die Titel hätten alle in der Berichtssaison des letzten Quartals die Gewinn- und Umsatzerwartungen übertroffen. Außerdem stufe die BofA die Aktien mit "kaufen" ein.



Zu den Überraschungskandidaten würden Amazon, Facebook, Twitter, Activision Blizzard und Union Pacific zählen.



Zudem hätten die Experten auch einen Gewinn- und Umsatz-Z-Score ermittelt, der die Abweichungen der BofA-Einschätzungen im Vergleich zum Marktkonsens zeige. Die größten Unterschiede gebe es bei Activsion Blizzard: Beim Gewinn je Aktie belaufe sich der Z Score auf 10,3, beim Umsatz auf 18.



Bei Unternehmen wie Amazon, Facebook, Twitter und Activision Blizzard würden die Geschäfte klasse laufen. Die Zahlen sollten in der Tat stark werden.



