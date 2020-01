Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trumps Erklärung hat die Finanzmärkte beruhigt und die Angst vor einer weiteren Eskalation zwischen Washington und Teheran vorübergehend gemildert, so die Experten von XTB.EUR/USD habe gestern seinen Rückgang vertieft und habe nicht von der verbesserten Risikostimmung profitieren können. Das Paar tue sich schwer an die gute Performance aus dem vierten Quartal 2019 anzuknüpfen und notiere heute etwas oberhalb der 1,11er-Marke auf einem 2-Wochentief. Die positiven US-Daten würden belasten: Das ADP habe einen starken Beschäftigungszuwachs von 202 Tsd. signalisiert (Erwartung: 160 Tsd. / Vorwert: 124 Tsd.) und die Hoffnung auf einen starken NFP-Bericht (Freitag, 14:30 Uhr) geweckt. Andererseits scheine sich die europäische Wirtschaft weiter zu verlangsamen, was das Aufwärtspotenzial des EUR trübe.Der DE30 erreiche am Donnerstag das höchste Kursniveau seit Januar 2018 und notiert weniger als 1% unter seinem Allzeithoch. Der Optimismus könnte durch die angekündigte Unterzeichnung des Phase-1-Deals am kommenden Mittwoch in Washington aufrechterhalten werden. Kurzfristig könnte der Index jedoch anfällig für Korrekturen sein. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiere der deutsche Leitindex bei 13.478 Punkten. (09.01.2020/ac/a/m)