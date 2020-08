Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die diesjährigen Kursbewegungen an den Aktienmärkten wird ohne Zweifel in die Wirtschaftsgeschichtsbücher eingehen, so die Analysten der DekaBank.Die Einschätzung der US-Aktienmärkte hänge ganz wesentlich von der Einschätzung einiger weniger, den Markt dominierenden Aktien ab. Somit müssten sich Anleger fragen, ob es einen unmittelbaren Auslöser gebe, der den Höhenflug dieser Handvoll Aktien beenden könnte und diese in eine nachhaltige Korrektur zwinge. Aktuell sei dies weder durch eine restriktiver werdende Geld- oder Fiskalpolitik, noch durch eine zeitnahe und tiefgreifende Regulierung der Tech-Monopolunternehmen zu erkennen. Dementsprechend stünden die Chancen gut, dass die Aufwärtsbewegung an den US-Börsen mit den gleichen Investmentthemen der vergangenen Jahre noch etwas Bestand habe.In Abwägung der genannten Faktoren kämen die Analysten der DekaBank zu dem Schluss, dass auf Sicht der kommenden Monate die positivendie negativen Komponenten überwiegen würden. Aufgrund der in dieser Krise getesteten und nochmals verstärkten Sicherheitsnetze würden Abwärtskorrekturen wirksam aufgefangen. Dagegen könne, aufgrund der fehlenden Anlagealternativen, nicht ausgeschlossen werden, dass das Kursmomentum anhalte und sich der Markt vor allem in den Quasi-Monopolunternehmen tatsächlich in eine Bewertungsblase hineinbewege. Auch wenn letzteres nicht im Basisszenario der DekaBank entspreche, sollten Anleger in den kommenden 12 Monaten sowohl in den Technologiewerten, als auch am breiten US-Aktienmarkt gut aufgehoben sein, ihre Renditeerwartung aber auf die zu vereinnahmenden Dividenden beschränken, mit der Option auf - "Mehr". (26.08.2020/ac/a/m)