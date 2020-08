Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit Mitte August "beschäftigen" sich die amerikanischen Standardwerte mit dem Februarhoch bei 3.394 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nachdem der S&P 500 ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) in den letzten Tagen bereits "vorgefühlt" habe, sei dem Aktienbarometer zu Wochenbeginn der nachhaltige Spurt auf ein neues Allzeithoch (3.432 Punkte) gelungen. Diese Entwicklung mache den Rückschlag vom Frühjahr endgültig vergessen und lasse im charttechnischen Sinn ein sog. "V-Muster" entstehen. Bei der Frage, ab wann der Ausbruch als nachhaltig anzusehen sei, helfe die Fibonacci-Analyse. Schließlich untermauere die 161,8%-Fibonacci-Projektion der Juni-Verschnaufpause (3.398 Punkte) die Bedeutung des alten Rekordstandes. Jenseits der Marke von 3.400 Punkten sei deshalb von einem erfolgreichen Vorstoß in "uncharted territory" auszugehen. Als nächstes Anlaufziel komme nun ein weiteres Fibonacci-Level (3.666 Punkte) in Frage. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, biete sich die Kombination aus dem gestrigen Aufwärtsgap bei 3.413/3.400 Punkten und dem Aufwärtstrend seit Anfang April (akt. bei 3.396 Punkten) als engmaschige Absicherung an. (25.08.2020/ac/a/m)

