Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Dynamik der Rally beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) seit März vergangenen Jahres sucht ihresgleichen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch genau dieses Aufwärtsmomentum könnte für die amerikanischen Standardwerte nun zur Achillesferse werden. Doch der Reihe nach: Mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion des gesamten Rückschlags vom Frühjahr 2020 (4.136 Punkte) bzw. dem 261,8%-Pendant der September-Korrektur (4.201 Punkte) habe das Aktienbarometer eine wichtige Zielzone erreicht. Vor dem Hintergrund der sich eintrübenden Saisonalität - Stichwörter: Dekadenzyklus sowie Verlaufsvergleich 2009/10 - sei das Erreichen der genannten Ziele schon mal eine wichtige Erkenntnis. Die Asset Allocation-Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) liefere Anlegern ein weiteres Argument für die derzeit notwendige charttechnische Bestandsaufnahme. Mit 70,29% erreiche die Aktienquote der US-Privatanleger Ende April den höchsten Stand seit Dezember 2017. Aber auch längerfristig betrachtet, d. h. seit Beginn des Jahrtausends, hätten Werte über 70% regelmäßig historische Hochstände markiert. Der Aktienmarkt scheine also in die "Phase der breiten, öffentlichen Beteiligung" eingetreten zu sein.



Zurück zur Aufwärtsdynamik der Rally der letzten 14 Monate: In der Konsequenz notiere der S&P 500 im Wochenbereich 39% oberhalb der 200-Wochen-Linie (akt. bei 3.000 Punkten). Dieser Abstand zum langfristigen Durchschnitt sei absolut einmalig. Zu keinem Zeitpunkt der übergeordneten Hausse seit 2009 sei ein vergleichbares Niveau zu verzeichnen gewesen. Auf der Indikatorenseite möchten die Analysten zudem die negative Divergenz zwischen der Relativen Stärke und dem eigentlichen Kursverlauf betonen. Die letzte Rallystufe seit September vergangenen Jahres werde durch den Trendfolger nicht mehr bestätigt. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus werde eine Atempause also zusehends wahrscheinlicher. Als Signalgeber für eine Konsolidierung diene dabei ein Abgleiten unter die Marke von 4.100 Punkten. Bei einer negativen Weichenstellung dürfte das Gap von Anfang April (4.034 zu 4.020 Punkte) zügig geschlossen werden, ehe die Hochs bei rund 3.950 Punkten auf die Agenda rücken würden. Eine Orientierungshilfe liefere möglicherweise auch der bereits angesprochene Verlaufsvergleich mit 2009/10. Im Mai 2010 sei es seinerzeit zu einer Korrektur beim S&P 500 um 13% gekommen. An ein zyklisches Tief von Anfang Juni habe sich damals eine volatile Seitwärtsphase bis in den Herbst angeschlossen. (06.05.2021/ac/a/m)



