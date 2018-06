Ausblick: Der Index rutsche klar aus dem kurzfristigen Erholungstrend nach unten heraus, was weitere Abgaben nach sich ziehen könnte. Allerdings sei der langfristige Aufwärtstrend weiterhin intakt, sodass die Rally darüber noch nicht beendet sein müsse.



Die Long-Szenarien: Ausgehend von der 2.702 Punkte-Marke könnte bereits eine Reaktion auf der Oberseite eingeleitet werden. Gehe es dabei schnell über die Hürde bei 2.742 Punkten zurück, könnte die wichtige Widerstandszone bei 2.802 Punkten kurzfristig getestet werden. Erst oberhalb dieses Niveaus werde der Weg nach oben auch mittelfristig wieder freier, sodass das Rekordhoch bei 2.873 Punkten ins Blickfeld rücken könnte. Ein neues Rekordhoch dürfte darüber hinaus Spielraum bieten, um auch die 3.000 Punkte-Marke zu erreichen.



Die Short-Szenarien: Der aufkommende Verkaufsdruck könnte den S&P 500 auch direkt bis zur 2.677 Punkte-Marke drücken. Ein weiterer Test des derzeit bei 2.635 Punkten liegenden Aufwärtstrends wäre möglich, sollte dieses Niveau nicht gehalten werden. Mittelfristig werde es aber erst unterhalb der 2.594 Punkte-Marke bearisher, da dann der Aufwärtstrend nachhaltig durchbrochen wäre. Dies könnte den Weg in Richtung der 2.491 Punkte-Marke öffnen. (26.06.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den S&P 500-Index geht es bereits seit einigen Monaten seitwärts voran, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der erste steile Kurseinbruch sei im Februar 2018 auf der 2.533 Punkte-Marke aufgefangen worden, bevor es zu einer ebenso schnellen Gegenbewegung zur 2.802 Punkte-Marke gekommen sei. Der sich langsam ausbildende mittelfristige Abwärtstrend habe aber im Mai 2018 nach oben verlassen werden können, nachdem zuvor der langfristige Aufwärtstrend mehrfach erfolgreich getestet worden sei. Es sei ein bullisher Rücklauf zum gebrochenen Abwärtstrend gelungen, bevor sich die Notierungen der Hürde bei 2.802 Punkten genähert hätten. Der Kaufdruck sei jedoch knapp vor diesem Niveau zum Erliegen gekommen, was in den vergangenen Wochen eine Konsolidierung nach sich gezogen habe. Innerhalb dieses Rücklaufs sei die 2.742 Punkte-Marke getestet worden, habe aber keine Wiederaufnahme der Rally eingeleitet. Zuletzt sei es unter dieses Niveau zurückgegangen, was einen steilen Einbruch bis zur 2.702 Punkte-Marke zur Folge gehabt habe.