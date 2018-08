Zur Musterkomplettierung hätte eine neue Rekordmarke im Index aus technischer Sicht gut gepasst. Nun müsse man sich aber zunächst auf der Unterseite orientieren. Prozyklische Verkaufssignale würden noch keine vorliegen.



Die Long-Signale: Kurzfristig erscheine ein weiterer Rücklauf an die Unterstützung bei 2.800 Punkten am plausibelsten. Um 2.800 Punkte sei der Index exzellent unterstützt. Von dort aus sei auch die jüngste Kaufwelle gestartet. Würden es die Bullen erneut schaffen, die Tiefs um 2.795 Punkte zu verteidigen, wäre die Basis für einen weiteren Angriff auf das Allzeithoch bei 2.872 Punkten gelegt. Erst wenn der Index aber auch diese Marke nachhaltig hinter sich lassen könne, wäre die Korrektur seit Januar formal beendet. In diesem Fall wäre die Marke von 3.000 Punkten mittelfristig erreichbar.



Die Short-Szenarien: Durchschlage der S&P 500 dagegen im dritten Anlauf die Unterstützung um 2.800 Punkte und unterschreite er die Tiefs bei 2.795 Punkten, würde sich das kurzfristige Chartbild signifikant eintrüben. Erneut würde dann eine weitere Schlüsselmarke bei 2.742 Punkten in den Fokus rücken. Halte auch diese dem Verkaufsdruck nicht stand, würde voraussichtlich die Aufwärtstrendlinie seit April den Bären zum Opfer fallen. Sollte dies passieren, würden Abgaben auf 2.700 Punkte drohen, wo in Kürze auch der EMA200 im Tageschart auftreffen werde. An diesem gleitenden Durchschnitt hätten sämtliche Korrekturbewegungen in diesem Jahr gestoppt. Umso bearisher würde ein Bruch dieses Supports wiegen. (14.08.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) stieg in der Vorwoche über den Widerstand bei 2.848 Punkten und löste damit ein weiteres Kaufsignal aus, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch mit einem Hoch bei 2.863 Punkten sei der Index anschließend um knapp zehn Punkte am hierfür vorgesehenen Ziel in Form des Allzeithochs bei 2.872 Punkten vorbeigeschrammt. Das allein wäre aus Sicht der Käufer noch kein Problem gewesen. Der Index habe es im weiteren Wochenverlauf aber nicht geschafft, sich über der neuen Unterstützung bei 2.848 Punkten zu halten. Am Freitag habe der S&P 500 diese Marke per Downgap unterschritten und damit das zuvor aktivierte Kaufsignal negiert. Der Verkaufsdruck habe auch zum Start der neuen Handelswoche angehalten.