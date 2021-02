Ausblick: Der S&P 500 sei nach dem jüngsten Kursrutsch angeschlagen, habe aber über dem 50er EMA die Chance zur weiteren Erholung.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne die Aufwärtsbewegung vom Vortag weiter fortsetzen und auch über den 10er EMA bei aktuell 3.787 Punkten ansteigen. Gelinge hier ein deutlicher Durchbruch nach oben, wäre dies ein Stärkesignal. Sobald sich der S&P 500 über 3.800 Punkte festsetzen könne, wäre dann mit einem erneuten Hochlauf zum Allzeithoch bei 3.870 Punkten zu rechnen. Dieses Allzeithoch sollte dem Aufwärtstrend folgend dann nach oben überschritten werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa 3.900 Punkten zu sehen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 bleibe unter dem 10er EMA im Tageschart und nehme erneut Kurs auf den 50er EMA bei 3.700 Punkten. Gelinge den Bären hier ein Durchbruch nach unten, würde ein mittelfristiges Short-Signal generiert werden und ein Rücklauf zur Unterstützung bei 3.650 Punkten wahrscheinlich werden. Langfristig könnte sogar der 200er EMA bei aktuell 3.428 Punkten angelaufen werden. (02.02.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich in einem jahrelangen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe Ende November bei 3.600 Punkten auch der langfristige Fibonacci-Fächer überwunden werden können, wo der S&P 500 in den Vorjahren immer wieder nach unten abgeprallt sei. Im Verlaufshoch der jüngsten Aufwärtswelle habe der S&P 500 3.870 Punkte erreicht. Seitdem befinde sich der S&P 500 aber in einer Abwärtskorrektur. Dabei sei am Freitag auch der Aufwärtstrendkanal nach unten durchbrochen worden. Am Vortag habe der S&P 500 den Aufwärtstrendkanal in einer Gegenbewegung zurückerobern können, sei aber weiterhin unter dem wichtigen 10er EMA geblieben, der für den kurzfristigen Kursverlauf von hoher Bedeutung sei. Solange der S&P 500 nicht nachhaltig über den 10er EMA ansteigen könne, sei der kurzfristige Abwärtstrend weiter intakt.