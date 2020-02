Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Solche Chartverläufe mögen wir nicht! Auf die dynamische Rally des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) seit Anfang Oktober folgte zunächst ein "bearish engulfing" und danach ein klassisches Abwärtsgap, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Kurslücke habe zwar wieder geschlossenen werden können, doch die Gewinnmitnahmebereitschaft bleibe dennoch hoch. Damit zementiere sich der Bruch des steilen Haussetrends der letzten Monate (akt. bei 3.295 Punkten). Per Saldo spreche deshalb einiges dafür, dass es jüngst zur Ausprägung einer sog. "Abrisskante" gekommen sei. Diese Interpretation lege auch die Entwicklung auf Monatsbasis nahe, wo ein "shooting star" zu Buche stehe. Zur Vorsicht würden darüber hinaus die quantitativen Indikatoren mahnen. So hätten beispielsweise RSI und MACD zuletzt neue Ausstiegssignale generiert. Im Verlauf des Oszillators liege sogar eine abgeschlossene Topbildung vor. Da mittlerweile auch die 38-Tage-Linie (akt. bei 3.240 Punkten) unterschritten worden sei, rücke die nächste Haltezone bei rund 3.150 Punkten in den Fokus. Das Hoch von Ende November bei 3.154 Punkten bilde hier zusammen mit dem 38,2%-Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses (ebenfalls 3.154 Punkte) den nächsten Rückzugsbereich. (03.02.2020/ac/a/m)



