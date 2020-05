Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) ist noch nicht aller Tage Abend, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In den letzten Handelstagen habe der S&P 500 mehrfach die wichtige Widerstandszone bei rund 3.000 Punkten angesteuert. Auf diesem Niveau falle die 61,8%-Fibonacci-Korrektur des gesamten Abwärtsimpulses von Februar/März (2.934 Punkte) mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 2.999 Punkten) sowie verschiedenen horizontalen Hürden zusammen. Die jüngste Kursschwäche im Dunstkreis der 3.000er-Marke unterstreiche den Widerstandscharakter der beschriebenen Barrieren. Damit scheine die dynamische Erholungsbewegung seit dem Märztief bei 2.192 Punkten auszulaufen. Vielmehr steige aus charttechnischer Sicht die Gefahr, ein kleines Doppeltop auszubilden. Bei einem Abgleiten unter das Maitief bei 2.798 Punkten wäre diese Umkehrformation vervollständigt. Doch selbst im Fall einer negativen Weichenstellung würden die Analysten das Abschlagspotenzial eines erneuten Kursabschwungs als limitiert ansehen. Ein wichtiges Argument würden in diesem Zusammenhang die jüngsten CoT-Daten liefern. Zunächst hätten die "Commercials" das Märztief zum Aufbau deutlicher Long-Positionen genutzt. Für noch bemerkenswerter würden die Analysten aber die Engagements der "Kleinspekulanten" halten, die so stark "short" im S&P 500 positioniert seien wie seit der Finanzmarktkrise 2008/09 nicht mehr. (14.05.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >